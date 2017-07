Kongo na Białej Grubie. Poland speaking Lingala.

Już od miesiąca na Śląsku trwa Art Naif Festiwal, czyli największy festiwal sztuki naiwnej w Europie. Tegorocznym motywem przewodnim jest Francja i jej niegdysiejsza strefa wpływów, która jest prezentowana poprzez cykl wystaw obrazów oraz pokazów filmowych odbywających się głównie w Katowicach w Galerii Szyb Wilson.

Do grona miejsc festiwalowych dołączyła również Biała Gruba, czyli mysłowicka restauracja, która jest gospodarzem klimatycznej wystawy plakatów kongijskich artystów. Za projekt Poland speaking Lingala odpowiada londyńska kuratorka Cecilia A. Zoppelletto, która zgromadziła kinowe plakaty polskich filmów namalowane przez artystów z Konga na potrzeby pokazów w prowizorycznych kinach.

W Demokratycznej Republice Konga profesjonalne kina nie istnieją, a kinomaniacy organizują się w nietypowych przestrzeniach, gdzie na białej płachcie wyświetlane są filmy. Czasami odbywają się nawet na starym telewizorze z odtwarzaczem VHS, gdzie gra się klasykę i kino klasy B. W ramach organizowania pokazów kinowych w Kongo nie zapomina się także o widzach i o tym, że trzeba dotrzeć do nich z informacją o seansach. Dlatego też „kierownicy kina”, chcąc zareklamować wydarzenie, zlecają artystom malowanie plakatów. To właśnie oryginalne wersje tych prac wykonanych farbkami plakatowymi będzie można zobaczyć na Białej Grubie. Wśród nich znajdują się plakaty m.in. do filmu „Bogowie”, „Ida” czy „Dzień świra”.

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek o godzinie 19.00 pod mysłowickim ratuszem (Biała Gruba, ul. Powstańców 1), a towarzyszyć mu będzie śląsko-afrykańska niespodzianka kulinarna. Tego wieczoru na pewno nie zabraknie mrożonej herbaty roibos, przekąsek z bananów ani afrykańskiego wina.

Wystawę kongijskich plakatów będzie można oglądać do końca całego Art Naif Festiwal (18.08) codziennie w godzinach otwarcia restauracji. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Biała Gruba, ul. Powstańców 1, Mysłowice

www.bialagruba.pl